10 أرقام لصلاح مع ليفربول تثبت أحقيته بالمنافسة على جائزة أفضل لاعب

موسم استثنائي للاعبنا المصري محمد صلاح توج خلاله بالعديد من الألقاب الفردية مع فريق ليفربول ليختتمه بمناطحة عظماء كرة القدم على جائزة أفضل لاعب في العالم the best لعام 2018 ليصبح أول لاعب عربي وثالث أفريقي ينافس على الجائزة.

وشهدت القائمة منافسة محمد صلاح للثنائي لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو لاعبا ريال مدريد على جائزة الأفضل في العالم، فيما تم استبعاد كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد، الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام، والفرنسي رافاييل فاران لاعب ريال مدريد، والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، ومواطنه إيدن هازارد لاعب تشيلسي.

ويستعرض الوطن سبورت أبرز إنجازات محمد صلاح في موسم 2017، 2018 والتي استطاع من خلالها المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم:"

1- تتويجه بلقب الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفا في النظام الجديد لبطولة البريميرليج.

2- أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي متفوقا على كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي وهاري كين لاعب توتنهام الإنجليزي ودافيد سيلفا ولروي ساني ودافيد دي خيا حسب اختيارات رابطة النقاد الرياضيىن والكتاب، ورابطة اللاعبين، وحسب اختيارات راعاة البطولة.

3- أول لاعب في تاريخ البريميرليج يفوز بجائزة لاعب الشهر في 3 مناسبات بموسم واحد.

4 - أفضل هداف إفريقي في نسخة دوري أبطال أوروبا في نظامه الحالي، برصيد 10 أهداف، متساويًا مع زميله ساديو ماني.

5- أول لاعب عربي وأفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي، يحصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم من الرعاة للبطولة.

6- ثاني أفضل هداف في الموسم بالدوريات الأوروبية الكبرى الخمسة خلف ليونيل ميسي برصيد 44 هدفا، متساويًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

7- أكثر لاعب أحرز أهداف بالقدم اليسرى بموسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي بواقع 25 هدف.

8-أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يتمكن من هز شباك 17 منافسا في موسم واحد بالبريميرليج.

9- أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل في أكبر عدد من المباريات بموسم واحد، وهو 24 مباراة، محطما رقم الثنائي كريستيانو رونالدو في موسم07/08، والهولندي فان بيرسي في موسم 12/13، وكلاهما أحرزوا في 21 مباراة.

10- ثاني هداف تاريخي لليفربول في موسم واحد في كل البطولات، برصيد 44 هدفا، خلف الأسطورة ايان راش، صاحب الـ 47 هدفا.