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«صلاح» على رأس قائمة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

اليوم PM 06:32
كتب: محمد محجوب
«صلاح» على رأس قائمة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

صلاح

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أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن قائمة الفريق النهائية لخوض دوري أبطال أوروبا بالنسخة الحالية.

وكانت قرعة دور المجموعات قد أسفرت عن تواجد الريدز مع كل من باريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي والنجم الأحمر الصربي.

وشهدت القائمة الريدز التي ضمت 23 لاعبًا، تواجد محمد صلاح، وجائت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون، مينيوليه.

خط الدفاع: أرنولد، فان ديك، لوفرين، ماتيب، جو جوميز، روبرتسون، مورينو، كلاين.

خط الوسط: فابينيو، فينالدوم، ميلنر، هندرسون، نابي كيتا، آدم لالانا.

خط الهجوم: ستوريدج، أوريجي، سولانكي، شاكيري، ماني، فيرمينو، محمد صلاح.

جدير بالذكر أن ليفربول حل كوصيف النسخة الماضية من دوري الأبطال، بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني، في مباراة النهائي التي اقيمت بالعاصمة الأوكرانية "كييف" بنتيجة 3/1.

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