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بالفيديو| محمد صلاح يحصد هدف الشهر مع ليفربول

منذ 55 دقيقة
كتب: أحمد أبوالليل
بالفيديو| محمد صلاح يحصد هدف الشهر مع ليفربول

صلاح

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حصد هدف المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، الأفضل في الريدز، لشهر أغسطس المنصرم.

وتم اختيار هدف صلاح في مرمى برايتون خلال الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2018-2019 الأفضل في الريدز لشهر أغسطس، حيث سجله اللاعب من لمسة واحدة بعد تمريرة من زميله روبرتو فيرمينو، وكان هذا الهدف كفيلا بمنح الريدز الثلاث نقاط في هذه المباراة.

وقال ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بكل الهدوء والتركيز والمهارة، صلاح صلاح صلاح يحصد جائزة ليفربول لأفضل هدف عن شهر أغسطس".

وجاء الهدف الثاني في الترتيب لمحمد صلاح أيضا والذي سجله في مرمى نابولي الإيطالي، خلال مباراة ودية، والثالث لألبرتو مورينو في نابولي، والرابع للفرعون المصري في وست هام يونايتد بالبريميرليج، والخامس لساديو ماني في كريستال بالاس.

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