بالفيديو| «صلاح» يحصد المركز الأول لأفضل 10 لاعبين عرب من «فوربس»

حل المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، في صدارة أفضل 10 لاعبين عرب لكرة القدم وفقا لمجلة "فوربس الشرق الأوسط".

وقالت مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمد صلاح هو اكثر لاعبي كرة القدم تتويجا فى العالم خلال الموسم الكروى ٢٠١٧ / ٢٠١٨ @MoSalah تصدر محمد صلاح قائمة فوربس الشرق الأوسط " لأقوى ١٠ لاعبين عرب لكرة القدم في العالم #مصر #محمد_صلاح #كرة #كرةالقدم #فوربس_الشرق_الأوسط #الفرعون_المصري #الحذاء_الذهبي".

جدير بالذكرأن محمد صلاح ينافس على أفضل لاعب في العالم لعام 2018 "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع الثنائي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، والكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني.