«كورتوا» يقترب من الإطاحة بـ«نافاس» خارج التشكيل الأساسي لريال مدريد

اقترب البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، من حجز مكاناً أساسياً في تشكيل مديره الفني جولين لوبيتيجي، بعد المستوى اللافت الذي ظهر عليه منذ انضمامه لصفوف اللوس بلانكوس.

ويجهز المدرب الإسباني، حارسه البلجيكي للمشاركة في المبارة التي ستجمع ريال مدريد بمضيفه أتلتيك بيلباو، السبت القادم، على ملعب «سان ماميس»، في إطار منافسات الجولة الرابعة للدوري الإسباني.

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن جولين لوبيتيجي يدرس تثبيت تيبو كورتوا في التشكيل الأساسي للفريق الملكي بقية الموسم، لما يمتلكه من موهبة وإمكانيات داخل الملعب تفوق بهما على زميله في الفريق كيلور نافاس.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن الأداء الذي ظهر عليه كورتوا في مشاركته الأولى مع ريال مدريد أمام ليجانيس، منحه ثقة جولين لوبتيجي، بعد أن حسم الملكي اللقاء برباعية مقابل هدف، في إشارة إلى أنه من المتوقع أن يطيح هذا القرار بنافاس من ريال مدريد.