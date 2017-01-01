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رسميا «تريزيجيه» ينافس على أفضل لاعب بتركيا لـ2018.. والاعلان غدا

منذ 39 دقيقة
كتب: أحمد أبوالليل
رسميا «تريزيجيه» ينافس على أفضل لاعب بتركيا لـ2018.. والاعلان غدا

تريزيجيه

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دخل المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب نادي قاسم باشا، المنافسة على على جائزة أفضل لاعب في الدوري التركي موسم 2017-2018 بسبب أداءه الرائع مع فريقه، حسبما أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم.

وتلقى تريزيجيه اليوم دعوة من الاتحاد التركي لكرة القدم، تتضمن ترشيحه لمنافسة 4 لاعبين آخرين للحصول على جائزة أفضل لاعب بجانب حضوره الحفل السنوي للاتحاد المقرر له غدا الأربعاء.

وسيتم أيضا الإعلان عن جائزة أفضل هدف والتشكيلة المثالية خلال حفل الغد.

وانضم تريزيجيه قاسم باشا الموسم الماضي على سبيل الإعارة قادما من أندرلخت البلجيكي، قبل أن يعلن النادى التركي الحصول على خدمات اللاعب لمدة 3 سنوات مقابل 2 مليون يورو.

وظهر تريزيجيه بأداء مميز مع قاسم باشا، حيث حصل على هداف الفريق بجميع المسابقات بالموسم الماضي برصيد 16 هدفا، وهداف الفريق بمسابقة الدوري التركي أيضا برصيد 13 هدفا.

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