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«قاسم باشا» لإدارة «الريان القطري»: «تريزيجيه مش للبيع»

منذ 50 دقيقة
كتب: علي سمير
«قاسم باشا» لإدارة «الريان القطري»: «تريزيجيه مش للبيع»

تريزيجيه

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كشف مصدر مقرب من الدولي محمود حسن «تريزيجيه»، جناح فريق «قاسم باشا» التركي، حقيقة مفاوضات «الريان القطري»، لضم اللاعب بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: «إدارة نادي الريان القطري بالفعل دخلت في مفاوضات مع قاسم باشا من أجل شراء «تريزيجيه» بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الجارية، خاصة وأن فترة القيد مازالت متاحة في قطر فقط في الوقت الحالي، على أن تدفع إدارة الريان القطري الشرط الجزائي المقدر بـ 5 ملايين يورو».

وتابع:« إدارة قاسم باشا رفضت الدخول في أي مفاوضات نهائيا لبيع «تريزيجيه»، وردت على نظيرتها في قطر "تريزبجيه مش للبيع، اللاعب باق معنا ولن يرحل"».

جدير بالذكر أن اللاعب الدولي كان قريبًا من الانتقال إلى العديد من الأندية الأوروبية أبرزها إنتر ميلان الإيطالي، ومارسيليا الفرنسي، وجالاطا سراي التركي، قبل أن تفشل المفاوضات ويبقى اللاعب مع فريقه قاسم باشا التركي.

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