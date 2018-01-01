بالصور| «تريزيجيه» يصل حفل الأفضل بتركيا

وصل الدولي المصري محمود حسن «تريزيجيه» لاعب قاسم باشا التركي إلى حفل توزيع جوائز الأفضل بتركيا خلال موسم 2017-2018 الماضي.

وحرصت العديد من القنوات التركية المختلفة على تسليط الضوء على النجم المصري الشاب صاحب الـ23 عامًا، وإجراء العديد من الأحاديث التليفزيونية معه.

الجدير بالذكر أن تريزيجيه ينافس على جائزة أفضل لاعب في تركيا عن موسم 2017-2018.