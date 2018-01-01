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بالصور| «تريزيجيه» يصل حفل الأفضل بتركيا

منذ 44 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالصور| «تريزيجيه» يصل حفل الأفضل بتركيا

تريزيجيه

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وصل الدولي المصري محمود حسن «تريزيجيه» لاعب قاسم باشا التركي إلى حفل توزيع جوائز الأفضل بتركيا خلال موسم 2017-2018 الماضي.

وحرصت العديد من القنوات التركية المختلفة على تسليط الضوء على النجم المصري الشاب صاحب الـ23 عامًا، وإجراء العديد من الأحاديث التليفزيونية معه.

الجدير بالذكر أن تريزيجيه ينافس على جائزة أفضل لاعب في تركيا عن موسم 2017-2018.

 

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