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«كلوب» يشبه محمد صلاح بـ«مارادونا»: «يسير على نهجه»

منذ 57 دقيقة
كتب: ندى قطب
«كلوب» يشبه محمد صلاح بـ«مارادونا»: «يسير على نهجه»

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يرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، لاعبه الدولي محمد صلاح، يسير في الطريق الذي سينتهي بتتويجه بلقب أفضل لاعب في العالم.

وأكد المدرب الألماني خلال تصريحات أبرزها موقع الاتحاد الدولي «فيفا»، على أن وجود صلاح له تأثير على أداء الفريق لم يراه من قبل إلا في أداء دييجو مارادونا، قائلاً: «أرى أنه يسير على ذات النهج».

وينافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في العالم، والتي تقدمها «فيفا»، وهى الجائزة التي يزاحمه عليها لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد والبرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثاً إلى يوفنتوس.

 

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