بالفيديو| «الحظ» يمنح رونالدو هدفه الرسمي الأول بقميص يوفنتوس

تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل هدفه الرسمي الأول بقميص يوفنتوس الإيطالي في مرمى ساسولو بالجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وصام "رونالدو" عن التهديف في المباريات الرسمية بقميص السيدة العجوز، حتى تمكن من كسر صيامه بهدف به توفيق كبير بعد تشتيت خاطيء من مدافع ساسولو لترتطم الكرة بالقائم وترتد الكرة إلى اللاعب البرتغالي ليسجل بسهولة في المرمى الخالي.

يُذكر أن رونالدو انتقل إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل 105 مليون يورو في الانتقالات الصيفية الاخيرة.