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روبي فاولر عن أنانية «صلاح»: لاعب هداف ولا يمكن انتقاده

اليوم PM 02:05
كتب: أحمد أبوالليل
روبي فاولر عن أنانية «صلاح»: لاعب هداف ولا يمكن انتقاده

صلاح

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قال روبي فاولر، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، إن محمد صلاح لاعب هداف ويجب عليه أن يكون أنانيا وأرفض إدانته خلال مباراة توتنهام الماضية.

وأضاف فاولر في تصريحاته لصحيفة "ميرور" البريطانية: "لن أبدأ في إدانة المهاجمين بعد الفوز الجيد، نعم، ربما كان صلاح أسوأ سباق له، ولم يكتفي بفرص قليلة فحسب، بل قام أيضاً بقرارات مراوغة دون التمرير لزملائه".

وتابع: "على الرغم من ذلك يبقى صلاح هدافا، اعتاد أن يسجل الآن ويريد أن يجد الشبكة، أعرف ما هو الأمر، ولا يمكنني أن أنتقده على ذلك، لا يمكنك أن تتذمّر منه عندما كان خط ليفربول الأمامى يكتسب توتنهام بسهولة".

ويستعد ليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، غدا الثلاثاء، في مستهل مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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