«صلاح» يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام باريس

يبدأ ليفربول الإنجليزي الليلة مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.

ومن المنتظر أن يقود محمد صلاح الجناح المصري المحترف صفوف فريق ليفربول، الذي يستضيف ملعبه أنفيلد مباراة الليلة التي تنطلق في التاسعة مساء.

ويعتمد الألماني يروجن كلوب المدير الفني للريدز على طريقة 4-3-3، ويتكون التشكيل المنتظر من:

حارس المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان ديك، روبرتسون

خط الوسط: جيمس ميلنر، فينالدوم، نابي كيتا

خط الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينو