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بالأرقام| «صلاح VS نيمار».. غياب عن التهديف في المواجهات المباشرة.. والفرعون يتفوق بدوري الأبطال

منذ 55 دقيقة
كتب: أحمد أبوالليل
بالأرقام| «صلاح VS نيمار».. غياب عن التهديف في المواجهات المباشرة.. والفرعون يتفوق بدوري الأبطال

صلاح ونيمار

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يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في تمام التاسعة مساء، على ملعب "آنفليد" معقل الريدز، في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "الشامبيونزليج".

ومن المنتظر أن تشهد هذه المباراة منافسة قوية بين الثنائي، المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول والبرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان، لاسيما أن جماهير كلا الفريقين تعول عليهما كثيرا، فضلا عن كونهما مرشحين للتواجد بالتشكيل المثالي لعام 2018 من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

والتقى صلاح ونيمار مرة واحدة من قبل، وكانت في مرحلة المجموعات بين روما الإيطالي، الذي لعب له صلاح قبل الانضمام للريدز، وبرشلونة في 16 سبتمبر 2015، ولم يسجل اللاعبان في مباراة الذهاب، بينما شهدت مباراة الإياب على ملعب "كامب نو" غياب صلاح بسبب الإصابة في حين تواجد نيمار، وانتهت المباراة بفوز البارسا بنتيجة 6-1.

وعلى صعيد مشاركة اللاعبين في الشامبيونزليج، فقد خاض الفرعون المصري البطولة في 4 مناسبات بقمصان أندية "بازل السويسري 2013-14 - تشيلسي الإنجليزي 14-15 - روما الإيطالي 15-16 - ليفربول الإنجليزي 17-18"، ولعب "مومو" 28 مباراة، مسجلا 13 هدفا، وصنع 6 آخرين.

وخاض نيمار البطولة في 5 مناسبات، منها 4 مرات مع برشلونة في الفترة بين 2013 وحتى 2017، ومرة واحدة مع سان جيرمان بالموسم الماضي، ولعب نيمار 47 مباراة، وأحرز 27 هدفا وصنع 21 هدفا آخرا.

وكان الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي "يويفا" رصد احصائية مفصلة عن أهداف صلاح ونيمار خلال عام 2018 سواء مع النادي أو المنتخب، وجاء معدل أهداف الفرعون في الشوط الأول متساويا مع الشوط الثاني بـ13 هدفا منها ركلتي جزاء، أما نيمار  فقد أحرز 6 أهداف من ركلات جزاء من إجمالي 20 هدفا سجلها اللاعب البرازيلي.

وخلال بطولة نسخة 2017-18، فقد أحرز صلاح 10 أهداف من إجمالي 930 دقيقة بمعدل هدف كل 93 دقيقة، بينما أحرز نيمار 6 أهداف من إجمالي 720 دقيقة مشاركة في البطولة مع البي أس جي بمعدل هدف كل 120 دقيقة.

يذكر أن ليفربول يقع في المجموعة الثالثة إلى جوار كل من نابولي الإيطالي وسرفينا زفيزدا الصربي فضلا عن سان جيرمان.

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