دوري الأبطال| «فالفيردي» يعلن تشكيل برشلونة أمام أيندهوفن

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برشلونة
أعلن أرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه الذي سيواجه بي إس بي إيندهوفن في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:"
تير شتيجن - جوردي ألبا- جيرارد بيكيه- اومتيتي- سيرجيو روبيرتو- فيليب كوتينهو- سيرجيو بوسكيتس- إيفان راكيتيتش - ليونيل ميسي- لويس سواريز- عثمان ديمبيلي.
إنتر ميلان
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06:55 PMدوري أبطال أوروبا
توتنهام
برشلونة
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06:55 PMدوري أبطال أوروبا
آيندهوفن
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09:00 PMدوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
موناكو
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09:00 PMدوري أبطال أوروبا
أتليتكو مدريد
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