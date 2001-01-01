دوري الأبطال| «فالفيردي» يعلن تشكيل برشلونة أمام أيندهوفن

اليوم PM 05:50

اليوم PM 05:50

أعلن أرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه الذي سيواجه بي إس بي إيندهوفن في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:"

تير شتيجن - جوردي ألبا- جيرارد بيكيه- اومتيتي- سيرجيو روبيرتو- فيليب كوتينهو- سيرجيو بوسكيتس- إيفان راكيتيتش - ليونيل ميسي- لويس سواريز- عثمان ديمبيلي.