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دوري الأبطال| «فالفيردي» يعلن تشكيل برشلونة أمام أيندهوفن

اليوم PM 05:50
كتب: أحمد موسى
دوري الأبطال| «فالفيردي» يعلن تشكيل برشلونة أمام أيندهوفن

برشلونة

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أعلن أرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه الذي سيواجه بي إس بي إيندهوفن في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:"

تير شتيجن - جوردي ألبا- جيرارد بيكيه-  اومتيتي- سيرجيو  روبيرتو- فيليب كوتينهو- سيرجيو بوسكيتس- إيفان راكيتيتش - ليونيل ميسي- لويس سواريز- عثمان ديمبيلي.

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