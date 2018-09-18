بالفيديو| نجوم «ليفربول» يصلون إلى ملعب «أنفيلد».. والجماهير تستقبلهم بـ «الشماريخ»

وصلت منذ قليل حافلة فريق ليفربول إلى ملعب «أنفيلد»، وذلك من أجل مواجهة باريس سان جيرمان، مساء اليوم، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان في استقبال نجوم فريق ليفربول عند وصولهم إلى ملعب «أنفيلد» العديد من جماهير «الريدز»، والتي استقبلتهم بالشماريخ، من أجل رفع الروح المعنوية للاعبين، وبث الحماسة في نفوسهم.

الجدير بالذكر أن ليفربول يقع بالمجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، والتي تضم أيضًا باريس سان جيرمان، ونابولي، وريد ستار.