تشكيل ليفربول: «صلاح» يقود هجوم «الريدز» أمام «باريس سان جيرمان»

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول، بقيادة مديره الفني الألماني «يورجن كلوب»، تشكيلة فريقه أمام باريس سان جيرمان مساء اليوم، بالجولة الأولى من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الدولي المصري صاحب الـ26 عامًا محمد صلاح بالتشكيلة الأساسية للريدز اليوم أمام العملاق الباريسي.

وجاءت تشكيلة ليفربول أمام باريس سان جيرمان كالتالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان ديك، روبرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر، فينالدوم، هيندرسون.

خط الهجوم: ماني، صلاح، ستوريدج.