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بالصور| «صلاح» يُغير قميصه مبكرًا في مواجهة «ليفربول وسان جيرمان»

اليوم PM 09:17
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالصور| «صلاح» يُغير قميصه مبكرًا في مواجهة «ليفربول وسان جيرمان»

محمد صلاح

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قام الدولي المصري محمد صلاح نجم، وأيقونة فريق ليفربول، بتغيير قميصه خلال مباراة فريقه الحالية أمام باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبعد مرور 9 دقائق من المباراة، قام الدولي المصري صاحب الـ 26 عامًا بتغيير قميصه مبكرًا، وبطريقة غريبة قبل تنفيذ إحدى الركلات الركنية لفريقه أمام باريس سان جيرمان.

الجدير بالذكر أن نتيجة المباراة تشير إلى تعادل ليفربول، وباريس سان جيرمان سلبيًا حتي الأن.

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