بالفيديو| «ستوريدج» يُسجل أول أهداف «ليفربول» أمام «سان جيرمان»

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ستوريدج
نجح فريق ليفربول في التقدم على نظيره باريس سان جيرمان بهدف نظيف، في المباراة، التي تجمع حاليًا الفريقين بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
أحرز ستوريدج هدف تقدم الريدز في الدقيقة 30.
الجدير بالذكر أن فريق ليفربول يقع ضمن المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال أوروبا، رفقة كلًا من باريس سان جيرمان، نابولي، ريد ستار.
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