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60 دقيقة| هدف ملغ لـ «صلاح» بمواجهة «ليفربول وسان جيرمان»

أمس PM 10:20
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
60 دقيقة| هدف ملغ لـ «صلاح» بمواجهة «ليفربول وسان جيرمان»

صلاح من مباراة ليفربول وسان جيرمان

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مرت 60 دقيقة حتى الأن من زمن المباراة التي تجمع حاليًا فريقي ليفربول، وباريس سان جيرمان، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمقامة على ملعب «أنفيلد»، ولاتزال تشير نتيجة المباراة حتى الأن لتقدم «الريدز» بنتيجة 2-1.

وواصل لاعبي فريق ليفربول سيطرتهم على وسط الميدان منذ بداية الشوط الثاني من المباراة، في المقابل استسلم الدولي المصري محمد صلاح للرقابة الدفاعية المفروضة عليه من باريس سان جيرمان، خاصة من الظهير الأيسر الإسباني خوان بيرنات.

في الدقيقة 58 تم إلغاء هدفًا لـ «صلاح»، وذلك بعد اصطدام مهاجم ليفربول «دانييل ستوريدج»، بحارس باريس سان جيرمان «أريولا».

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول، يقع ضمن المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال أوروبا، رفقة كلًا من باريس سان جيرمان، نابولي، ريد ستار.

 

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