بالفيديو| تمريرة «صلاح» تتسبب في تعادل «سان جيرمان» أمام ليفربول

نجح فريق باريس سان جيرمان في التعادل أمام ليفربول بنتيجة 2-2، في المباراة، التي تجمع الفريقين حاليًا، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز «كيليان مبابي» مهاجم باريس سان جيرمان هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 83، وذلك بعد تمريرة خاطئة من «صلاح»، وصلت إلى لاعبي العملاق الباريسي في النهاية.