الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بعد ثلاثية سان جيرمان.. رقم تاريخي لـ «ليفربول» الموسم الجاري

هاتريك أيندهوفن يمنح «ميسي» العديد من الأرقام المميزة

«المحمدي» يصنع هدفًا في انتصار أستون فيلا على روثيرهام يونايتد

بالفيديو| ملخص لمسات «صلاح» أمام باريس سان جيرمان

بالفيديو| تمريرة «صلاح» تتسبب في تعادل «سان جيرمان» أمام ليفربول

أمس PM 10:45
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| تمريرة «صلاح» تتسبب في تعادل «سان جيرمان» أمام ليفربول

محمد صلاح

أخبار متعلقة

نجح فريق باريس سان جيرمان في التعادل أمام ليفربول بنتيجة 2-2، في المباراة، التي تجمع الفريقين حاليًا، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز «كيليان مبابي» مهاجم باريس سان جيرمان هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 83، وذلك بعد تمريرة خاطئة من «صلاح»، وصلت إلى لاعبي العملاق الباريسي في النهاية.

أخبار قد تعجبك

مفاجأة بالجبلاية: الـ«VAR» خارج ملاعبنا هذا الموسم

استطلاع رأى

  • بنفيكا

    بنفيكا

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ليون

    ليون

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • روما

    روما

  • فالنسيا

    فالنسيا

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • يانج بويز

    يانج بويز

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

«صلاح» يخرج عن صمته ويتحدث عن توتر علاقته بـ«ماني»

«كلوب» ينفجر في وجه «صلاح وماني» بسبب الأنانية

الناقل الرسمى للمنتخب يهدد بتوقف رحلات الفراعنة بسبب هجوم «مومو»
الجبلاية: من حق الشركة الراعية استغلال صورة «صلاح» بقميص المنتخب