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بالفيديو| «ليفربول» ينجو من فخ «سان جيرمان» بثلاثية بعد مشاركة باهتة لـ «صلاح»

أمس PM 10:57
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| «ليفربول» ينجو من فخ «سان جيرمان» بثلاثية بعد مشاركة باهتة لـ «صلاح»

ليفربول وسان جيرمان

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حقق فرق ليفربول انتصارًا قاتلًا على حساب نظيره باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2، في المباراة، التي جمعت الفريقين، بالجولة الأولى من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز ثلاثية الريدز كلًا من: «ستوريدج» في الدقيقة 30، و«جيمس ميلنر» في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، و«فيرمينو» في الدقيقة 90، فيما أحرز هدفي سان جيرمان كلًا من: «توماس مونييه» في الدقيقة 40، «مبابي» في الدقيقة 83.

وظهر الدولي المصري محمد صلاح طيلة أحداث اللقاء بأداء باهت للغاية، واستسلم للرقابة المفروضة عليه من دفاع العملاق الباريسي.

في الدقيقة 58 تم إلغاء هدفًا لـ «صلاح»، وذلك بعد اصطدام مهاجم ليفربول «دانييل ستوريدج»، بحارس باريس سان جيرمان «أريولا».

بهذا الانتصار ارتفع رصيد ليفربول إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، فيما توقف جاء باريس سان جيرمان في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

   

   

   

   

   

   

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