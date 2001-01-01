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بالأرقام| «صلاح» أسوأ لاعبي ليفربول أمام باريس سان جيرمان

اليوم AM 12:12
كتب: أحمد موسى
بالأرقام| «صلاح» أسوأ لاعبي ليفربول أمام باريس سان جيرمان

محمد صلاح

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في مباراة للنسيان لمحمد صلاح لاعب ليفربول أمام باريس سان جيرمان، لم تظهر أنياب الجناح المصري الهجومية خلال المباراة التي انتصر خلالها الريدز بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشارك محمد صلاح في المباراة بشكل أساسي قبل أن يتم استبداله بالجناح السويسري شيردان شاكيري في الدقيقة 85.

وسدد محمد صلاح تصويبتين فقط على مرمى أريولا حارس مرمى باريس سان جيرمان، واحدة منها تصدى لها حارس العاصمة الفرنسية، والأخرى مرت بجوار القائم الأيسر.

وكانت دقة تمريرات صلاح أمام باريس سان جيرمان بنسبة 71% بواقع 24 تمريرة، ولم يقم بأي التحام هوائي طوال المباراة.

صلاح تسبب في هدف باريس سان جيرمان الثاني في الدقيقة 83 بفضل تمريرته الخاطئة والتي انتهت بالهدف الثاني لكيليان مبابي مهاجم الفريق الباريسي قبل أن يخرج من ملعب اللقاء في الدقيقة 85.

وطبقا للأرقام، كان صلاح أقل لاعبي ليفربول الهجومية مقارنتا بدانييل ستورديج وساديو ماني خلال لقاء باريس سان جيرمان، حيث حصل المهاجم الإنجليزي على تقييم 7.86، وحصد المهاجم السنغالي تقييم 7.1، بينما حصل صلاح على تقييم 5.7 ليصبح أسوء لاعبي فريقه بالكامل خلال مباراة باريس طبقا لموقع "هو سكورد".

 

 

 

 

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