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صلاح يثير "رعب" جماهير ليفربول بشأن إصابته

اليوم PM 12:34
كتب: ندى قطب
صلاح يثير "رعب" جماهير ليفربول بشأن إصابته

صلاح

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أثار ظهور محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، مخاوف جماهيره لظهور رباط على كتفه عقب خلعه لقميص الريدز، في أعقاب مشاركته، أمس، أمام باريس سان جيرمان، بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

انتابت جماهير ليفربول حالة من الصدمة، لاحتمالية عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به في نهائي دوري الأبطال الموسم المنقضي، على الرغم من مرور أكثر من 4 شهور على المباراة التي شهدت إصابته على يد سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد صاحب اللقب.

كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن جماهير ليفربول انتفضت عبر «تويتر»، من أجل الدفاع عن صلاح الذي ظهر بأداء متواضع خلال لقاء الفريق الباريسي، أمس، مؤكدين على أنه لايزال يعاني من إصابة في الكتف وهو ما أبعده عن الظهور بالأداء المنشود.

وفاز ليفربول على نظيره باريس سان جيرمان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

  

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