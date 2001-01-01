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شاهد| بث مباشر لمباراة «ريال مدريد» و«روما» في دوري الأبطال

اليوم PM 08:21
كتب: أحمد موسى
شاهد| بث مباشر لمباراة «ريال مدريد» و«روما» في دوري الأبطال

ريال مدريد

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يقدم موقع «الوطن سبورت» خدمة لزواره لمتابعة مباراة ريال مدريد وروما، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.

ويحل «الذئاب» الإيطالية ضيوفًا على ملعب «سانتياجو برنابيو»، لملاقاة ريال مدريد، ضمن منافسات المجموعة السابعة بدوري الأبطال.

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