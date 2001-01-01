شاهد| بث مباشر لمباراة «ريال مدريد» و«روما» في دوري الأبطال

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ريال مدريد
يقدم موقع «الوطن سبورت» خدمة لزواره لمتابعة مباراة ريال مدريد وروما، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.
ويحل «الذئاب» الإيطالية ضيوفًا على ملعب «سانتياجو برنابيو»، لملاقاة ريال مدريد، ضمن منافسات المجموعة السابعة بدوري الأبطال.
بنفيكا
0
:
1
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ
مانشستر سيتي
1
:
2
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
ليون
ريال مدريد
2
:
0
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
روما
فالنسيا
0
:
2
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
يوفنتوس
يانج بويز
0
:
3
09:00 PMدوري أبطال أوروبا
مانشستر يونايتد
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