«رونالدو» يقترب من اللحاق بمواجهة مانشستر يونايتد

يتجه نادي يوفنتوس للطعن على قرار حكم مباراة فالنسيا ويوفنتوس، والذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تداخل عنيف حدث بينه وجيسون موريلو، أثناء اللقاء الذي حسمه اليوفي بهدفين نظيفين.

وأشارت تقارير صحفية، إلى صعوبة لحاق الدون البرتغالي بمباراة يونج بويز القادمة حتى وإن طعن ناديه على القرار، ولكن يبقى أمامه الفرصة في المشاركة بمباراة العودة أمام مانشستر يونايتد إذا لم يشارك في لقاء الذهاب.

ويحق للفريق الطعن على قرار الطرد قبل مرور 3 أيام على العقوبة، والتي جاءت على خلفية تداخل عنيف مع منافسه الكولومبي وجيسون موريلو لاعب فالنسيا.

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، فتح تحقيق بشأن البطاقة الحمراء التي حصل عليها البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومن المقرر أن يتم البت في أزمة تلقي الدون البرتغالي البطاقة الحمراء بعد تداخل عنيف حدث بينه وجيسون موريلو، يوم 29 من الشهر الجاري.