صحيفة بريطانية تكشف حقيقة تراجع مستوى «صلاح» مقارنة بالموسم الماضي

كشفت صحيفة «صن» البريطانية حقيقة تراجع مستوى الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول منذ بداية الموسم الجاري.

وقالت الصحيفة البريطانية خلال تقريرها التي نشرته عن النجم المصري صاحب الـ 26 عامًا: «إنه ربما يعتقد البعض أن ما يقدمه «مو» يبدو أقل من أداءه الاستثنائي الموسم الماضي، لكن حسب إحصائياته الموسم الجاري على الأقل، فالملك المصري ليس بعيدًا بأرقامه عن معادلة أرقام الموسم الماضي كما يعتقد البعض، إلا في عدد الأهداف».

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الرقم القياسي الذي حققه صلاح بإحراز 32 هدفًا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وبمعدل 0.99 هدف كل 90 دقيقة، إلا أن هذا الرقم تضائل هذا الموسم بعد إحرازه هدفين في 5 مباريات، ولكن جدير بالذكر أن صلاح أحرز 3 أهداف فقط الموسم الماضي في أول 4 مباريات، و4 فقط في أول 8 مباريات».

وتظهر الإحصائيات أيضًا أن النجم المصري يتواجد في مناطق جيدة في الملعب بشكل معتاد، وأن فرصته في إحراز الأهداف تصل إلى 0.71 في كل 90 دقيقة، وهي أقل قليلًا عن نسبته طوال الموسم الماضي 0.75 في الـ90 دقيقة، لذا يبدو فقط أن اللمسة الأخيرة لديه حاليًا غير دقيقة قليلًا.

كذلك فإن «صلاح» يأتي في المركز الثاني ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فيما يخص عدد التصويبات، بـ23 تصويبة، إذ يتخلف فقط بتصويبتين عن صاحب أكبر عدد من التسديدات سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، كما يحتل المصري أيضًا المركز الثاني بين لاعبي «البريمييرليج» في عدد التسديدات على المرمى، بـ9 تسديدات، متخلفًا بتسديدة واحدة عن صاحب المركز الأول أليكساندر ميتروفيتش.

وتابعت الصحيفة في تقريرها: «صلاح ليس الوحيد أيضًا في ليفربول المتهم بإهدار الفرص، ورغم أن نسبة صناعته للأهداف هذا الموسم 0.21 في الـ90 دقيقة، إلا أن تلك النسبة قلت كثيرًا عن الموسم الماضي 0.31 خلال الـ90 دقيقة، لكنه أصبح يصنع فرصًا لزملائه بشكل أكبر، إذ بلغت نسبة صناعته للفرص هذا الموسم لـ3.36 في المباراة الواحدة، مقارنة بـ1.91 نسبة صناعته للفرص في المباراة الموسم الماضي».

ولا يعادل صلاح على مستوى صناعة الفرص لزملائه في الدوري الإنجليزي سوى نجم مانشستر سيتي دافيد سيلفا، بـ 16 فرصة لكليهما، وقالت الصحيفة البريطانية: «لكن على صلاح أن يحسن من الخدمة التي يقدمها لزملائه».

كذلك فإن نسبة التمريرات الصحيحة للاعب المصري بشكل عام ونسبة تمريراته الصحيحة في الثلث الأخير كلاهما تراجع، لكن في المقابل ارتفعت نسبة قطعه للكرة، كما أوضحت «ذا صن».

وأضافت الصحيفة: «المصري عليه أن يلعب دورًا في طريقة الضغط العالي لليفربول وأمام ليستر تحديدًا، بدا أنه لم يكن في مستواه، وكان يجب تبديله بشيردان شاكيري في وقت مبكر أكثر، ولكن مجددًا، وبشكل إجمالي، فإن إحصائياته لا تظهر أنه يفعل شيئًا مختلفًا حتى الآن عن الموسم الماضي».

وأوضح الصحفي البريطاني الشهير بجريدة «صن»، وصاحب هذا التقرير عن النجم المصري دان كينج تحليله الشخصي قائلًا: «في أعين هذا الصحفي، يبدو صلاح أقل حركية وأقل ثقة، لم يعد القوة الغريزية التي لا يمكن مقاومتها كما كان قبل أن يسقطه سيرجيو راموس أرضًا في نهائي دوري الأبطال، ولكن المستوى الذي وصل له الموسم الماضي كان مرتفعًا جدًا وأرقامه الموسم الجاري تظهر أنه ليس ببعيدًا».