«النني» أساسيًا بمواجهة «أرسنال وفورسكلا بولتافا»

أعلن الجهاز الفني لفريق أرسنال، بقيادة مديره الفني الإسباني «أوناي إيمري»، تشكيلة فريقه لمباراته مساء اليوم أمام «فورسكلا بولتافا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي.

وجاء الدولي المصري «محمد النني»، نجم وسط الجانرز في التشكيلة الأساسية لفريقه اليوم، وهي أول مباراة يشارك فيها اللاعب صاحب الـ 26 عامًا هذا الموسم مع الفريق اللندني.

وجاءت تشكيلة أرسنال كالتالي:

لينو، ليشتشتاينر، هولدينج، سوكراتيس، مونريال، النني، توريرا، مخيتاريان، أيوبي، ويلبيك، أوباميانج.