«النني» أساسيًا بمواجهة «أرسنال وفورسكلا بولتافا»

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النني
أعلن الجهاز الفني لفريق أرسنال، بقيادة مديره الفني الإسباني «أوناي إيمري»، تشكيلة فريقه لمباراته مساء اليوم أمام «فورسكلا بولتافا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي.
وجاء الدولي المصري «محمد النني»، نجم وسط الجانرز في التشكيلة الأساسية لفريقه اليوم، وهي أول مباراة يشارك فيها اللاعب صاحب الـ 26 عامًا هذا الموسم مع الفريق اللندني.
وجاءت تشكيلة أرسنال كالتالي:
لينو، ليشتشتاينر، هولدينج، سوكراتيس، مونريال، النني، توريرا، مخيتاريان، أيوبي، ويلبيك، أوباميانج.
أرسنال
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09:00 PMالدوري الأوروبي
فورسكلا بولتافا
أوليمبياكوس
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09:00 PMالدوري الأوروبي
ريال بيتيس
ديديلانجي
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-
09:00 PMالدوري الأوروبي
ميلان
مارسيليا
1
:
1
06:55 PMالدوري الأوروبي
آينتراخت فرانكفورت
بيشكتاش
1
:
0
06:55 PMالدوري الأوروبي
ساربسبورج
إشبيلية
3
:
1
06:55 PMالدوري الأوروبي
ستاندر دو لياج
تشيلسي
1
:
0
06:55 PMالدوري الأوروبي
باوك
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