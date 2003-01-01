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الدوري الإنجليزي| «صلاح» يقود ليفربول أمام ساوثهامبتون

اليوم PM 02:57
كتب: أحمد أبوالليل
الدوري الإنجليزي| «صلاح» يقود ليفربول أمام ساوثهامبتون

صلاح في لقاء ليفربول وساوثهامبتون

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أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة فريق ساوثهامبتون، فى تمام الرابعة عصر اليوم السبت على ملعب آنفيلد، فى إطار مباريات الجولة السادسة من الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج».

ويدخل الريدز اللقاء محتلاً وصافة الدورى الإنجليزى برصيد 15 نقطة وبفارق الأهداف عن تشيلسى المتصدر، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية.

وجاءت تشكيلة الريدز كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبرتسون

الوسط: هندرسون، شاكيري، فينالدوم

الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو

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