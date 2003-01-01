«صلاح» أساسيا.. بث مباشر لمباراة ليفربول وساوثهامبتون

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ليفربول وساوثهامبتون
يقدم موقع "الوطن سبورت" بثا مباشرا لمباراة ليفربول وساوثهامبتون، فى تمام الرابعة عصر اليوم السبت على ملعب آنفيلد، فى إطار مباريات الجولة السادسة من الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج».
ويدخل الريدز اللقاء محتلاً وصافة الدورى الإنجليزى برصيد 15 نقطة وبفارق الأهداف عن تشيلسى المتصدر، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية.
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