بالفيديو| «صلاح» يسجل.. وليفربول يضرب ساثهامبتون بثلاثية نظيفة

أحدث الأخبار
ليفربول وساوثهامبتون
انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وساوثهامبتون على واقع تقدم الريدز بثلاثية دون رد، خلال اللقاء الذي يجمعهما حالياً على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
افتتح الريدز الأهداف في الدقيقة العاشرة بعد تسديدة من شاكيري من الناحية اليسرى قبل أن ترتطم بهويدت مدافع القديسين وتدخل المرمى، وعزز جويل ماتيب في الدقيقة 21 بالهدف الثاني بضربة رأسية بعد عرضية رائعة من زميله أرنولد.
وجاء هدف الفرعون المصري بعد تسديدة من شاكيري عن طريق ضربة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء القديسين لكنها ارتطمت بالعارضة وأكملها صلاح في المرمي في الدقيقة 48.
ويدخل الريدز اللقاء محتلاً وصافة الدورى الإنجليزى برصيد 15 نقطة وبفارق الأهداف عن تشيلسى المتصدر، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية.
الإسماعيلي
-
:
-
06:00 PMالدوري المصري
سموحة
خيتافي
-
:
-
06:30 PMالدوري الأسباني
أتليتكو مدريد
برايتون
-
:
-
06:30 PMالدوري الإنجليزي
توتنهام
ريال مدريد
-
:
-
08:45 PMالدوري الأسباني
إسبانيول
الأهلي
-
:
-
09:00 PMدوري أبطال إفريقيا
حوريا الغيني
الجونة
2
:
1
03:30 PMالدوري المصري
بتروجيت
ليستر سيتي
1
:
1
04:00 PMالدوري الإنجليزي
هيديرسفيلد تاون
ليفربول
3
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي
ساوثهامبتون
مانشستر يونايتد
1
:
1
04:00 PMالدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون
كارديف
0
:
3
04:00 PMالدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
تعليقات الفيسبوك