بالفيديو| «صلاح» يسجل.. وليفربول يضرب ساثهامبتون بثلاثية نظيفة

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وساوثهامبتون على واقع تقدم الريدز بثلاثية دون رد، خلال اللقاء الذي يجمعهما حالياً على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

افتتح الريدز الأهداف في الدقيقة العاشرة بعد تسديدة من شاكيري من الناحية اليسرى قبل أن ترتطم بهويدت مدافع القديسين وتدخل المرمى، وعزز جويل ماتيب في الدقيقة 21 بالهدف الثاني بضربة رأسية بعد عرضية رائعة من زميله أرنولد.

وجاء هدف الفرعون المصري بعد تسديدة من شاكيري عن طريق ضربة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء القديسين لكنها ارتطمت بالعارضة وأكملها صلاح في المرمي في الدقيقة 48.

ويدخل الريدز اللقاء محتلاً وصافة الدورى الإنجليزى برصيد 15 نقطة وبفارق الأهداف عن تشيلسى المتصدر، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية.