بالفيديو| «صلاح» يسجل في انتصار «ليفربول» على «ساوثهامبتون» بثلاثية

حقق فريق «ليفربول» الإنجليزي انتصارًا كبيرًا على «ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة في المباراة، التي جمعت الفريقين، بالجولة السادسة من «البريميرليج».

أحرز ثلاثية ليفربول كلًا من: «ويسلي هوديت» في الدقيقة العاشرة بالخطأ في مرماه، «جويل ماتيب» في الدقيقة 21، محمد صلاح في الدقيقة 48.

وشارك الدولي المصري صاحب الـ 26 عامًا في المباراة منذ بدايتها، وسجل هدف فريقه الثالث.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد ليفربول إلى 18 نقطة في صدارة «البريميرليج»، فيما توقف رصيد «ساوثهامبتون» عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.