لقطة اليوم| والد طفل لـ «صلاح»: لقد جعلتنا أنا وابني نذرف الدموع

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محمد صلاح
حرص محمد صلاح نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على إهداء قميصه لأحد الأطفال من مشجعي ليفربول، في إحدى المواقف الإنسانية، عقب مباراة ساوثهامبتون.
وتمكن صلاح من إحراز هدفًا خلال مباراة اليوم، في المباراة، التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد، وانتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.
وكتب والد الطفل على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا: «كلمات الشكر لا تكفي يا صلاح، لقد جعلتنا أنا وابني نذرف الدموع».
وأضاف: «هناك مواقف في الحياة يصعب شرح جمالها، إنه يوم سيبقى خالدا في ذاكرة ابني».
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