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بالفيديو| «فيفا» يبرز لفتة إنسانية لـ«صلاح» : «لحظة لن ينساها لويس»

منذ 25 دقيقة
كتب: ندى قطب
بالفيديو| «فيفا» يبرز لفتة إنسانية لـ«صلاح» : «لحظة لن ينساها لويس»

صلاح

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حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على إبراز اللفتة الإنسانية التي قام بها محمد صلاح جناح ليفربول، عقب مواجهة فريقه لنظيره ساوثهامبتون، بالجولة السادسة بالدوري الإنجليزي.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي فيديو يبرز لحظة تقديم محمد صلاح قميصه لطفل يدعى لويس رفع لافتة أثناء المباراة يطالب خلالها الفرعون المصري، بمنحه القميص الخاص به.

وعلق «فيفا» على رد فعل صلاح عبر حسابه الرسمي قائلاً: «لحظة لن ينساها لويس بعد مباراة ليفربول أمس، محمد صلاح».

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