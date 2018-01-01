محمد صلاح ينافس 14 مهاجما على الدخول في تشكيلة «فيفا» المثالية لـ2018

يقيم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم حفل تقديم جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018 "The Best"، وتستضيفها العاصمة البريطانية لندن، والمرشح للفوز بها الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش والمصري محمد صلاح.

وستنقل قناة أون سبورت الحفل وستبدأ التغطية، بدءا من الرابعة عصرا، وتستمر حتى منتصف الليل، على أن يتم الانتقال إلى لندن في البث المباشر بدءا من الثامنى والنصف مساء، والتي ستستمر حتى العاشرة.

وسيشهد الحفل اختيار أفضل لاعب "الجائزة الرئيسية"، أفضل لاعبة، أفضل مدرب فريق رجال، أفضل مدرب فريق سيدات، أفضل هدف "جائزة بوشكاش"، أفضل حارس مرمى، التشكيل المثالي للعام، وأفضل جمهور.

كان "فيفا" كشف عن قائمة مكونة من 15 لاعب مهاجم للمنافسة على الدخول في التشكيل المثالي التي تمنح لأفضل 11 لاعبا بالعالم لعام 2018.

ويتنافس على أفضل ثلاثي في مركز المهاجم بالتشكيلة المثالية لعام 2018 من "فيفا" كل من، محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، كريم بنزيمة، لاعب ريال مدريد، إدينسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان، أنطوان جريزمان، لاعب أتليتكو مدريد، باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، هاري كين، لاعب توتنهام، روبرتو ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونيخ، روميلو لوكاكو، لاعب مانشستر يونايتد، ماريو مانذوكيتش، لاعب يوفنتوس، ساديو ماني، لاعب ليفربول، كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، ولويس سواريز، لاعب برشلونة.

وكشف "فيفا"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن اللاعبين المرشحين لجائزة التشكيلة المثالية التي تمنح لأفضل 11 لاعبا تم اختيارهم بناء على تصويت 25.000 لاعب محترف من 65 دولة.