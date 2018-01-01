«مودريتش» يتفوق على «صلاح» و«رونالدو» ويتوج بلقب «the best»

حصد الكرواتي «لوكا مودريتش» لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، جائزة أفضل لاعب في العالم «ذا بيست» لعام 2018 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خلال الحفل، الذي يقام في لندن.

جاء بعدما تفوق على كل من المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، و«كريستيانو رونالدو» لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وتم ترشح الثلاثي «صلاح ومودريتش ورونالدو»، بناءً على اختيارات أساطير اللعبة، الذين قدموا قائمة ضمت 10 لاعبين، تم طرحهم في نظام تصويت رباعي مقسم بالتساوي بين «الجمهور ومدربي المنتخبات وقائدي المنتخبات وصحفيين تابعين للاتحاد الدولي»، ليتم ترشيح القائمة النهائية، التي ضمت محمد صلاح و«كريستيانو رونالدو» و«لوكا مودريتش».

وبات لوكا مودريتش هو أول لاعب كرواتي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وبهذا الإنجاز تفوق مودريتش على إنجاز دافور سوكر الأسطورة الكرواتية ورئيس الاتحاد الحالي لكرة القدم.

وساهم مودريتش في تتويج ريال مدريد بالسوبر الأوروبي الموسم الماضي بالإضافة إلى السوبر الإسباني ثم دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، والوصول إلى نهائي كأس العالم.