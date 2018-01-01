«صلاح» خارج تشكيل الأفضل لعام 2018

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» عن التشكيل المثالي الذي يضم أفضل 11 لاعبًا في العالم لعام 2018، خلال الحفل المقام حاليًا بلندن.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى:دي خيا.

خط الدفاع: داني ألفيس - رافائيل فاران - سيرجيو راموس - مارسيللو.

خط الوسط: مودريتش - نوجولو كانتي - إيدين هازارد.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - كريستيانو رونالدو - مبابي.