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«صلاح» خارج تشكيل الأفضل لعام 2018

منذ 39 دقيقة
كتب: إسلام حجازي
«صلاح» خارج تشكيل الأفضل لعام 2018

جائزة ذا بيست

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أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» عن التشكيل المثالي الذي يضم أفضل 11 لاعبًا في العالم لعام 2018، خلال الحفل المقام حاليًا بلندن.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى:دي خيا.

خط الدفاع: داني ألفيس - رافائيل فاران - سيرجيو راموس - مارسيللو.

خط الوسط: مودريتش - نوجولو كانتي - إيدين هازارد.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - كريستيانو رونالدو - مبابي.

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