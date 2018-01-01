«صلاح» خارج تشكيل الأفضل لعام 2018

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جائزة ذا بيست
أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» عن التشكيل المثالي الذي يضم أفضل 11 لاعبًا في العالم لعام 2018، خلال الحفل المقام حاليًا بلندن.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى:دي خيا.
خط الدفاع: داني ألفيس - رافائيل فاران - سيرجيو راموس - مارسيللو.
خط الوسط: مودريتش - نوجولو كانتي - إيدين هازارد.
خط الهجوم: ليونيل ميسي - كريستيانو رونالدو - مبابي.
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