بالصور| بث مباشر.. توافد نجوم العالم يتواصل على حفل جوائز «THE BEST»

تواصل توافد العديد من نجوم كرة القدم على مقر حفل جوائز الأفضل في العالم THE BEST في العاصمة الإنجليزية لندن.

وتواجد العديد من النجوم العالمين في الحفل، الذي ينظمه الاتحاد الدولي، ووصل الحارسين الأسطورتين «فان دار سار»، والإنجليزي «دافيد سيمان»، بالإضافة إلى المدرب الإيطالي «فابيو كابيلو» و«تشيرشيف» مدرب روسيا.

كما وصل «فلورنتينو بيريز» رئيس نادي ريال مدريد لمقر حفل الفيفا بالعاصمة الإنجليزية لندن، بالإضافة إلى «كولينا» رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد الأوروبي.

ويتواجد أحمد حسام ميدو وأحمد فتحي في حفل الفيفا لدعم محمد صلاح والذي يتنافس على جائزة الأفضل في العالم بصحبة الثنائي لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو.

كما وصل يواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني لمقر الحفل بالإضافة إلى وصول داني ألفيش بصحبة صديقته.

ووصل مارسيلو لاعب ريال مدريد بصحبة زوجته وأولاده لمقر الحفل، حيث يتنافس البرازيلي على التواجد في قائمة الأفضل.

وحضر إيدن هازارد لاعب تشيلسي لمقر حفل الأفضل في العالم.

ويدخل محمد صلاح منافسة شرسة ضد الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو على لقب أفضل لاعب الذي يقدمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتستضيف العاصمة البريطانية لندن فعاليات الحفل الليلة في الثامنة والنصف مساء.