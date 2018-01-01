«جائزة the best».. جمهور «بيرو» الأفضل لعام 2018

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن جائزة أفضل جمهور، لعام 2018 خلال الحفل المقام حاليًا بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وحصد الجائزة جمهور منتخب بيرو، بعدما ظهروا بشكل مميز خلال كأس العالم 2018، والذي أقيم بروسيا.

وغاب منتخب بيرو عن منافسات كأس العالم لمدة 40 عاما وعاد بيرو للمشاركة في المونديال الماضي بروسيا.

تواجدت أعداد غفيرة من الجماهير التي سافرت إلى روسيا لمؤازرة منتخب بلادها.

وشهد الحضور الجماهيري لمنتخب بيرو في الثلاث مباريات، أكثر من 40 ألف مشجع.