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كلوب يستبعد «صلاح» من مواجهة تشيلسي

منذ 44 دقيقة
كتب: محمد السيسي
كلوب يستبعد «صلاح» من مواجهة تشيلسي

صلاح وكلوب

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قرر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، استبعاد محمد صلاح جناح الريدز، من مباراة تشيلسي غدا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وأشارت صحيفة «اكسبريس» الإنجليزية، أن كلوب يدرس إبقاء محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول غدا أو إخراجه من القائمة.

وأضافت الصحيفة أن كلوب قد يعتمد على دانييل ستوريدج وشكوردان شاكيري أو ديفوك أورويجي على حساب الثلاثي محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو وساديو ماني في مباراة ليفربول غدا ضد تشيلسي.

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