تقارير فرنسية: «صلاح» لن يفوز بالكرة الذهبية وحان وقت «جريزمان ومبابي»

نافس الدولي محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على جائزة الأفضل والتي يمنحها «فيفا» وفاز بها الكرواتي لوكا مودريتش، بينما جاء الفرعون المصري في المركز الثالث.

ومع اقتراب إعلان القائمة النهائية، للكرة الذهبية، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، أشارت تقارير صحفية فرنسية، أن محمد صلاح، ستكون فرصته في الفوز صعبة جدآ.

وأوضحت التقارير، أن اختلاف طريقة اختيار الأفضل بين جائزة الاتحاد الدولي والمجلة الفرنسية الشهيرة والتي تعتمد فقط على آراء أكثر من ٢٠٠ صحفي متخصص، ستقلل من فرص الفرعون المصري على المنافسة، وأن الصراع الأكبر سيكون بين مودريتش والفرنسي كيليان مبابي.

وأشارت إلى أن المدة الزمنية التي يتم اختيار الفائز على أساسها أيضاً مختلفة، حيث يتم الاختيار في «فيفا» على الموسم، بينما في البالون دور يتم التقييم على عام ٢٠١٨، وأكدت أن مستوى صلاح في النصف الثاني من العام الجاري متراجع ولم يقدم نفس مستويات الموسم الماضي.

وذكرت السبب الأخير، أن خلال اختيار اللاعب الأفضل، سيتم مراعاة غياب لاعبي المنتخب الفرنسي، عن كل الألقاب الخاصة هذا الموسم، والتي سيطر عليها الكرواتي لوكا مودريتش، ولذلك ستكون الفرصة قوية لكل من كيليان مبابي انطوان جريزمان لحصد اللقب.

ويذكر أن مجلة فرانس فوتبول، تقوم باختيار 30 لاعباً وهم الأفضل في العالم، ولا يوجد قائمة نهائية، بينما يتم الإعلان عن الفائز مباشرة، وتم استحداث جائزة أفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة.