سلاح سري خاص لفريق ليفربول بتعليمات من «كلوب»

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن السلاح السري الذي قرر يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي استخدامه مع لاعبي «الريدز» منذ بداية الموسم الحالي، لشحن طاقاتهم، وهو عبارة عن مياه معدنية خاصة، تم تطويرها من بطل عالم سابق في السباحة.

وحقق ليفربول حتى الآن انطلاقة مثالية، ومميزة في الموسم الجديد، حيث يتربع «الريدز» على صدارة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق الفوز في الجولات الست الأولى من المسابقة، كما تمكن من الفوز على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مسيرة ليفربول حتى الآن في الموسم الحالي، خلقت حالة من الإثارة لدى الجماهير، حول إمكانية تحقيق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1990، حيث يبدو لاعبو «الريدز» أكثر الفرق قدرة على منافسة نادي مانشستر سيتي في منافسات الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة «سبورت بيلد» الألمانية، فإن حالة التفاؤل السائدة حاليًا في أروقة ليفربول، يأتي سرها من السباح الألماني مارك فارنيك، الذي كان أكبر سباح منذ عام 1971، يحقق الفوز بسباق 50 متر صدر، خلال منافسات بطولة العالم للألعاب المائية في 2005، والتي أقيمت في مدينة مونتريال الكندية، حين كان بعمر الخامسة والثلاثين.

وأشارت الصحيفة إلى أن فارنيك يعمل حاليًا بشكل مكثف مع المسئولين عن التغذية في ليفربول، وتحديدًا مونا نيمر رئيسة قسم التغذية، والتي تعد من أهم الموثوقين لدى يورجن كلوب، خاصة وأنها عملت لفترة طويلة مع نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن فارنيك قام بتطوير مشروب سري، من المشروبات الحمضية والبرتقال، يساعد على تسريع عملية التعافي بعد التدريبات.

ويعد فارنيك، والذي يعمل على تطوير المشروبات الخاصة بتجديد الطاقة، أحد أبرز العاملين في مجال السباحة حتى الآن، لكنه قبل عرض ليفربول لنقل خبراته فيما يخص المرطبات الرياضية إلى كرة القدم.