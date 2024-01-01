جماهير تشيلسي تطالب «صلاح» بمنح جائزة «بوشكاش» إلى «هازارد»

طالبت جماهير تشيلسي، اللاعب المصري محمد صلاح جناح ليفربول، بمنح جائزة "بوشكاش" التى نالها مساء الاثنين الماضى في حفل الأفضل الذي يوزع فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجوائز على أفضل اللاعبين خلال الموسم الماضي، إلى البلجيكى غدين هازارد لاعب تشيلسي.

ونشرت صحيفة "مترو" البريطانية ردود فعل جمهور تشيلسى على هدف إدين هازارد، الذي سجله في شباك ليفربول، بمهارة عالية وقاد فريقه نحو التأهل إلى الدور الرابع على حساب الريدز.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن البعض اندهش من تفوق هدف "صلاح" الذى سجله فى مرمى إيفرتون، على هدف الويلزى جاريث بيل فى مرمى ليفربول، والبرتغالى كريستيانو رونالدو فى مرمى يوفنتوس من ركلة مقصية مزدوجة، وجاء هدف "هازارد" ليعيد المقارنات مع هدف اللاعب المصرى الذى تُوج بجائزة "بوشكاش".

يُذكر أن تشيلسي أطاح بليفربول خارج كأس الرابطة، بعد تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين ليصعد إلى الدور الرابع، وسيلتقي الفريقان مجددا بعد غد السبت في إطار الدوري الإنجليزي وهذه المرة على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة البريطانية لندن.