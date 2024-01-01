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عاجل| ألمانيا تستضيف يورو 2024

اليوم PM 03:23
كتب: عثمان إبراهيم
عاجل| ألمانيا تستضيف يورو 2024

شعار استضافة المانيا ليورو 2024

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن فوز ألمانيا بشرف استضافة كأس الأمم الأوروبية 2024، الذي سيشارك فيها 24 منتخبا.

وشهد تنظيم كأس أوروبا للأمم 2024، منافسة شرسة بين ألمانيا وتركيا، اللتان تقدمتا لاستضافة هذا الحدث الكبير.

وكشف رئيس "يويفا" ألكسندر سيفارين، عن الدولة المستضيفة منذ قليل في مؤتمر صحفي بمدينة نيون السويسرية.

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