«كلوب» يكشف حقيقة تسبب «صلاح» في أزمة مع «شاكيري»

نفى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، وجود أزمة تربطه بلاعبه السويسري شيردان شاكيري، كما أشيع عقب مباراة تشيلسي، التي حسمها الأخير لصالحه وأطاح بالريدز خارج بطولة كأس الرابطة.

وأشار كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء تشيلسي، إلى أنه لا يوجد أي أزمات تربطه بشاكيري، كما عنونت بعض الصحف الألمانية بدخوله في جدال معه عقب الخسارة من تشيلسي.

وكانت علامات الغضب ظهرت على ملامح وجه الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول، عقب صافرة نهاية مباراة فريقه ضد تشيلسي، والتي خسرها بهدفين مقابل هدف.

والتقطت عدسات الكاميرات، حوار عاصف جمع بين "كلوب" وشيردان شاكيري لاعب الفريق،وهو ما زاد من تكهنات وجود انتقادات يوجهها مدرب الريدز لجناح الفريق الذي ضمه قبل بداية الموسم الجاري، بسبب فرصة سهلة أهدرها أثناء المباراة.

وأوضح المدرب الألمانى أنه لم يكن يلوم "شاكيرى" على الفرصة السهلة التي أهدرها، موضحا أنه كان يعاتبه على عدم التمرير لمحمد صلاح فى الركلة الحرة الأخيرة التى احتسبت للفريق فى الدقائق الأخيرة، وكان من الممكن أن تعيد الفريق إلى المباراة حال تسجيل هدف التعادل.

يُذكر أن تشيلسي أطاح بليفربول خارج كأس الرابطة، بعد تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين ليصعد إلى الدور الرابع، وسيلتقي الفريقان مجددا غدًا السبت في إطار الدوري الإنجليزي وهذه المرة على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة البريطانية لندن