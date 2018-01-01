«صلاح» أساسيا.. الموعد والقنوات الناقلة لقمة ليفربول وتشيلسي

يحل نادي ليفربول، الذي يلعب له المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على فريق تشيلسي، غدا السبت، في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018-2019.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساء على ملعب ستامفورد بريدج، معقل البلوز، وستذاع على قناة بي ان سبورت 2، بتعليق التونسي عصام الشوالي.

ويدخل الريدز اللقاء محتلاً صدارة البريميرليج برصيد 18 نقطة وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي وتشيلسى، بعدما حقق 6 انتصارات متتالية.

وستكون هذه المباراة ثأرية للريدز، بعدما ودع كأس رابطة المحترفين الإنجليزية من الدور الثالث، الأربعاء الماضي، على يد تشيلسي عقب الخسارة بهدفين لهدف، كما تأمل كتيبة يورجن كلوب من الاستمرار على صدارة البريميرليج وتوسيع الفارق بينه وبين البلوز، وسيكون الفرعون المصري جاهزا للمشاركة في اللقاء منذ البداية، خاصة بعدما جلس بديلا في لقاء كأس الرابطة وشارك في آخر 5 دقائق.