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«مورينيو» عن أزمته مع «بوجبا»: «لا أحد أكبر من مانشستر يونايتد»

اليوم PM 03:33
كتب: ندى قطب
«مورينيو» عن أزمته مع «بوجبا»: «لا أحد أكبر من مانشستر يونايتد»

بوجبا ومورينيو

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أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، على جاهزية لاعبه الفرنسي بول بوجبا لخوض مواجهة وست هام يونايتد، المقرر لها غداً، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وأشار المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء «وست هام»، إلى أن بوجبا ظهر في التدريبات بشكل جيد وهو ما سيجعله يشركه أساسياً منذ بداية المباراة أمام وست هام.

وعن الخلاف الذي يجمع الطرفين، نفى مورينيو وجود أي أزمة تربطه ببوجبا، مشدداً على أن كل ما يشغل باله في الوقت القادم هو مصير الفريق وتعديل مساره مرة أخرى.

وأضاف: «مانشستر يونايتد أكبر من أي شخص، وهو مثل بقية زملائه، وأنا سعيد جداً بما قدمه الفترة الأخيرة لذلك سيكون أساسي غداً».

 

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