الدوري الإنجليزي| «صلاح» على رأس التشكيل المتوقع لليفربول أمام تشيلسي

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محمد صلاح
يصطدم نادى تشيلسي بنظيره نادى ليفربول مساء اليوم، خلال المباراة التي ستقام على ملعب ستامفورد بريدج، معقل البلوز فى قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويبحث ليفربول لتحقيق فوزه السابع على التوالى بالبطولة، ورد إعتباره أمام تشيلسي الذى نجح فى إقصائه من الدور الثالث بمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز عليه فى عقر داره أنفيلد، بنتيجة 2 – 1.
ومن المنتظر أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:
حراسة المرمى: اليسون بيكر
الدفاع: ارنولد ، روبيرسون ، فان ديك ، جوميز
الوسط: ميلنر ، فاينالدوم ، كيتا
الهجوم: محمد صلاح ، مانى ، فيرمينيو
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