بالفيديو| وست هام يُعمق جراح مانشستر يونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

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وست هام ومانشستر يونايتد
تمكن فريق وست هام يونايتد من الفوز على مانشستر يونايتد، بثلاثية مقابل هدف واحد، في إطار المباراة التي جمعتهما، في إطار الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".
وأحرز فيلبي أندرسون الهدف الأول في الدقيقة 6 بعد عرضية متقنة من زاباليتا قبل أن يقابلها اللاعب بالكعب داخل الشباك، وأضاف فيكتور لينديلوف الهدف الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43، قبل أن يقلص ماركوس راشفورد النتيجة بهدف في الدقيقة 71، غير أن الهامرز تمكنوا من إضافة الهدف الثالث عند الدقيقة 74 عن طريق ماركو ارناوتوفيتش.
ورفع وست هام رصيده إلى النقطة السابعة في المركز الـ12، بينما الشياطين الحمر في المركز الثامن بعشر نقاط.
واهتزت شباك مانشستر يونايتد بـ12 هدفا خلال السبع جولات الأولى لأول مرة منذ موسم 2001-2002 "13 هدفا"
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