شاهد| بث مباشر لمباراة تشيلسي وليفربول.. صلاح أساسيا

اليوم PM 05:37

اليوم PM 05:37

يقدم موقع الوطن سبورت خدمة لزواره لمتابعة مباراة تشيلسي وليفربول على ملعب ستامفورد بريدج في إطار الجولة 7 من منافسات الدوري الإنجليزي.