15 دقيقة| «صلاح» يُهدر أخطر فرص «ليفربول» أمام «تشيلسي»

مرت 15 دقيقة حتى الأن من زمن المباراة، التي تجمع حاليًا فريقي ليفربول، وتشيلسي، بالجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولاتزال تشير نتيجة المباراة إلى التعادل السلبي بين الفريقين حتى الأن.

بدأ فريق ليفربول اللقاء منذ البداية مستحوذًا على وسط الميدان، فيما بادل تشيلسي «الريدز» الهجمات، لكن على استحياء، إذ لم تكن لهجمات «البلوز» أي خطورة تذكر على مرمى الضيوف.

وشهدت الدقيقة السابعة أخطر فرص المباراة على الإطلاق، بعدما تسلم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول كرة خطيرة على حدود منطقة جزاء تشيلسي، ليراوغ دفاعت تشيلسي ببراعة، ويسدد كرة، لكن حارس «البلوز» أمسك كرته بسهولة.